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У Німеччині впав військовий вертоліт: на місці - витік пального, працюють рятувальники

Ілюстративне фото: у Німеччині впав військовий вертоліт (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Німеччині, неподалік міста Грімма, військовий вертоліт впав у річку. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на n-tv.

За даними ЗМІ, вертоліт зник з радарів між 10:00 і 10:30 за місцевим часом. А вже близько 11:30 човнярі повідомили поліції, що вони виявили у воді уламки вертольота.

Наразі інформація про можливих загиблих або постраждалих відсутня. Однак пілот вважається зниклим безвісти. Вертоліт належить німецьким Збройним силам (Бундесверу - ред.).

Також відомо, що на місці події стався витік великої кількості гасу, уламки літака знаходяться в центрі річки, тому до них важко дістатися.

Для ліквідації наслідків залучено близько 50 рятувальників, які спочатку повинні зібрати гас, а потім приступити до рятувальних робіт. На місці також працюють військові.

Нагадаємо, тиждень тому літак Військово-повітряних сил Бундесверу з урядового загону був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Лейпцига через несподівану технічну несправність.

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