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У Німеччині висунули звинувачення трьом іноземним агентам, які шпигували за українцем

Фото: у Німеччині висунули звинувачення трьом іноземним агентам, які шпигували за українцем (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німецька прокуратура висунула звинувачення трьом особам у діяльності як іноземних агентів. Їх підозрюють у шпигунстві за українцем з можливою метою його вбивства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, підозрювані - громадяни Вірменії, України та Росії.

За даними прокуратури, об'єктом стеження був українець, який брав участь у бойових діях у складі Збройних сил України після вторгнення Росії.

Вірменин, ідентифікований як Вардгес І., за завданням російської розвідки організував операцію, залучивши до неї українця Роберта А. та росіянина Армана С.

У червні 2024 року українського ветерана мали заманити на зустріч у кафе в центрі Франкфурта, де підозрювані російські агенти планували ідентифікувати чоловіка та отримати більше інформації про нього.

Однак той звернувся до німецької поліції й не прийшов на зустріч. Згодом трьох підозрюваних затримали та помістили під варту. Їм висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідувальною службою.

Прокуратура зазначає, що операція зі шпигунства, ймовірно, була підготовкою до подальших розвідувальних дій у Німеччині, можливо, включаючи вбивство цільової особи.

Усі троє підозрюваних були заарештовані 19 червня 2024 року - у день запланованої зустрічі - і з того часу перебувають під вартою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прокуратура Німеччини провела обшук в одному з будинків у Бранденбурзі за підозрою у підтримці російських бойовиків у так званих "ЛНР" та "ДНР".

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