У Німеччині висунули звинувачення трьом іноземним агентам, які шпигували за українцем

Як зазначається, підозрювані - громадяни Вірменії, України та Росії.

За даними прокуратури, об'єктом стеження був українець, який брав участь у бойових діях у складі Збройних сил України після вторгнення Росії.

Вірменин, ідентифікований як Вардгес І., за завданням російської розвідки організував операцію, залучивши до неї українця Роберта А. та росіянина Армана С.

У червні 2024 року українського ветерана мали заманити на зустріч у кафе в центрі Франкфурта, де підозрювані російські агенти планували ідентифікувати чоловіка та отримати більше інформації про нього.

Однак той звернувся до німецької поліції й не прийшов на зустріч. Згодом трьох підозрюваних затримали та помістили під варту. Їм висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідувальною службою.

Прокуратура зазначає, що операція зі шпигунства, ймовірно, була підготовкою до подальших розвідувальних дій у Німеччині, можливо, включаючи вбивство цільової особи.

Усі троє підозрюваних були заарештовані 19 червня 2024 року - у день запланованої зустрічі - і з того часу перебувають під вартою.