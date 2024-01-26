У Німеччині викрили масштабну дезінформаційну кампанію РФ

Міністерство закордонних справ Німеччини масштабну дезінформаційну кампанію Росії у соцмережі Twitter (X). Мета - посилити незадоволення нинішнім коаліційним урядом ФРН у суспільстві та підірвати підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як повідомляється, міністерство доручило експертам проаналізувати за допомогою спеціальної програми дописи в X, і в результаті було виявлено масштабну мережу фейкових акаунтів.

Експерти встановили, що за місяць понад 50 тисяч таких облікових записів опублікували загалом понад мільйон дописів німецькою мовою, у яких часто лунали звинувачення на адресу федерального уряду. У них йшлося про те, що влада нібито нехтує власним населенням, щоб допомагати Україні.

Дезінформаційні кампанії РФ

Російські пропагандисти постійно поширюють дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

А у червні у Франції викрили масштабну російську дезінформаційну кампанію з неправдивими новинами про війну в Україні, які виглядали так, ніби вони були опубліковані відомими французькими ЗМІ.