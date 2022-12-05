У Німеччині відреагували на слова Макрона про "гарантії" для РФ

Лідери правлячої коаліції Німеччини з подивом і переважно несприйняттям відреагували на слова президента Франції Емануеля Макрона щодо надання Росії "гарантій безпеки" з боку колективного Заходу, коли РФ повернеться до переговорів з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Слова Макрона вражають. НАТО ніколи не погрожувала Росії, а, навпаки, створила спільну структуру для вирішення питань безпеки, ухваливши Основоположний акт НАТО - Росія", - зазначив експерт із зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід.
Він пише, що йдеться насамперед про гарантування європейської безпеки з боку Росії та зміцнення безпеки в Європі на випадок російської агресії. Оскільки, на думку німецького соціал-демократа, доки Росія проводитиме свою імперіалістичну зовнішню політику, доти мирний порядок в Європі загалом неможливий.
Депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефуль назвав пропозицію Макрона "надзвичайно проблематичною". За його словами, заява президента Франції має стати темою термінового обговорення між ЄС і НАТО.
"Макрон перевертає все з ніг на голову, тому що гарантії безпеки насамперед потрібні Україні. Називаючи НАТО приводом для тривоги в питаннях безпеки, Макрон передусім, на жаль, сприяє російській пропаганді", - нарікає німецький політик.
Такої самої лінії додержується експерт із зовнішньополітичних питань партії "Союз-90"/"зелених" Юрген Тріттін, який водночас вважає, що гарантії безпеки насамперед має надати той, хто "вимагає багато". Тобто, на думку Тріттіна, Росія повинна спочатку озвучити обіцяні гарантії безпеки для України. Його підтримує і член парламентської фракції Вільної демократичної партії Німеччини Ульріх Лехте, який при цьому підкреслив, що "агресія завжди йде з Москви".
Проте у Макрона є й прихильники серед німецьких правих популістів та лівих. Голова опозиційної правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Чрупалла, навпаки, позитивно оцінює пропозиції Макрона і вважає "провалом правлячої коаліції" те, що такі ініціативи виходять з Парижа, а не з Берліна.
Депутат Бундестагу від Лівої партії Ян Корте вважає, що пропозиція президента Франції вимагає ретельного вивчення, а от лідер німецьких лівих Мартін Ширдеван взагалі привітав заяву Макрона, наголосивши на тому, що "партії терміново потрібні мирні переговори, щоб покласти край цій нещасливій війні".
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Емануель Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії, проте не уточнив, яким чином уряд має гарантувати безпеку.
Нагадаємо, Макрон неодноразово виступав за продовження діалогу між Україною та РФ, він також один з небагатьох європейських лідерів підтримує зв'язок з Володимиром Путіним.
Насправді британський Інститут вивчення війни (ISW) визнав, що заява Макрона стала частиною російської інформаційної операції.
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