У Німеччині відреагували на слова Макрона про "гарантії" для РФ

"Слова Макрона вражають. НАТО ніколи не погрожувала Росії, а, навпаки, створила спільну структуру для вирішення питань безпеки, ухваливши Основоположний акт НАТО - Росія", - зазначив експерт із зовнішньої політики Соціал-демократичної партії Німеччини Нільс Шмід.

Він пише, що йдеться насамперед про гарантування європейської безпеки з боку Росії та зміцнення безпеки в Європі на випадок російської агресії. Оскільки, на думку німецького соціал-демократа, доки Росія проводитиме свою імперіалістичну зовнішню політику, доти мирний порядок в Європі загалом неможливий.

Депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Йоганн Вадефуль назвав пропозицію Макрона "надзвичайно проблематичною". За його словами, заява президента Франції має стати темою термінового обговорення між ЄС і НАТО.

"Макрон перевертає все з ніг на голову, тому що гарантії безпеки насамперед потрібні Україні. Називаючи НАТО приводом для тривоги в питаннях безпеки, Макрон передусім, на жаль, сприяє російській пропаганді", - нарікає німецький політик.

Такої самої лінії додержується експерт із зовнішньополітичних питань партії "Союз-90"/"зелених" Юрген Тріттін, який водночас вважає, що гарантії безпеки насамперед має надати той, хто "вимагає багато". Тобто, на думку Тріттіна, Росія повинна спочатку озвучити обіцяні гарантії безпеки для України. Його підтримує і член парламентської фракції Вільної демократичної партії Німеччини Ульріх Лехте, який при цьому підкреслив, що "агресія завжди йде з Москви".

Проте у Макрона є й прихильники серед німецьких правих популістів та лівих. Голова опозиційної правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Чрупалла, навпаки, позитивно оцінює пропозиції Макрона і вважає "провалом правлячої коаліції" те, що такі ініціативи виходять з Парижа, а не з Берліна.

Депутат Бундестагу від Лівої партії Ян Корте вважає, що пропозиція президента Франції вимагає ретельного вивчення, а от лідер німецьких лівих Мартін Ширдеван взагалі привітав заяву Макрона, наголосивши на тому, що "партії терміново потрібні мирні переговори, щоб покласти край цій нещасливій війні".