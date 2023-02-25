ua ru
Сб, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині відреагували на китайське вето заяви G20: викликає жаль

Новость на русском →
Субота 25 лютого 2023 17:40
У Німеччині відреагували на китайське вето заяви G20: викликає жаль Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Блокування Китаєм комюніке G20, яке засуджує війну Росії проти України, викликає жаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, яку приводить The Guardian.

"Для мене було важливіше, щоб всі інші дотримувалися чіткої позиції міжнародного права, багатосторонності та припинення війни", - заявив міністр.

Лінднер додав, що викликає жаль той факт, що Китай заблокував комюніке G20, яке засуджує війну Росії проти України.

Нагадаємо, що всі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім Росії та Китаю.

До цього повідомлялось, що Індія наполягала на тому, щоб не використовувалося слово "війна" у комюніке.

Міністр фінансів США Джанет Єллен на фінансовому саміті G20 в індійському Бангалорі назвала представників Росії співучасниками військових злочинів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20 Російська Федерація Китай Війна в Україні
NEWS
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
Зеленський назвав кількість окупованих Росією населених пунктів в Україні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни