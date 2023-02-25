У Німеччині відреагували на китайське вето заяви G20: викликає жаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, яку приводить The Guardian.

"Для мене було важливіше, щоб всі інші дотримувалися чіткої позиції міжнародного права, багатосторонності та припинення війни", - заявив міністр.

Лінднер додав, що викликає жаль той факт, що Китай заблокував комюніке G20, яке засуджує війну Росії проти України.