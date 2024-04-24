У Німеччині відповіли, чи позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженців

"Я впевнений у тому, що це (призупинення консульських послуг - ред.) не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків", - заявив Калль.

При цьому в Німеччині відмовляються коментувати рішення України призупинити консульські послуги для чоловіків призовного віку.

"Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН", - заявив спікер міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер.