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У Німеччині відповіли, чи позбавлятимуть українських чоловіків статусу біженців

Фото: у Німеччині зробили заяву про статус біженців для українських чоловіків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не планує позбавляти чоловіків з України статусу біженців, незважаючи на рішення Києва призупинити для них консульські послуги.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі DW заявив представник міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Калль.

"Я впевнений у тому, що це (призупинення консульських послуг - ред.) не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків", - заявив Калль.

При цьому в Німеччині відмовляються коментувати рішення України призупинити консульські послуги для чоловіків призовного віку.

"Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС ФРН", - заявив спікер міністерства закордонних справ Німеччини Крістіан Вагнер.

Що передувало

Нагадаємо, раніше українським чоловікам, які мешкають за кордоном, тимчасово припинили надавати консульські послуги. У МЗС пояснили таке рішення "справедливим ставленням до всіх".

Також сьогодні, 24 квітня, Кабмін вирішив заборонити пересилання за кордон оформлених паспортів громадянина України чи закордонних паспортів.

Більш детально про нові рішення - у матеріалі РБК-Україна.

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