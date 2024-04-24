RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии ответили, будут ли лишать украинских мужчин статуса беженцев

Фото: в Германии сделали заявление о статусе беженцев для украинских мужчин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия не планирует лишать мужчин из Украины статуса беженцев, несмотря на решение Киева приостановить для них консульские услуги.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии DW заявил представитель министерства внутренних дел Германии Максимилиан Калль.

"Я уверен в том, что это (приостановка консульских услуг - ред.) не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", - заявил Калль. 

При этом в Германии отказываются как-либо комментировать решение Украины приостановить консульские услуги для мужчин призывного возраста. 

"Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ", - заявил представитель министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер. 

Что предшествовало

Напомним, ранее украинским мужчинам, которые проживают за границей, временно прекратили предоставлять консульские услуги. В МИД объяснили такое решение "справедливым отношением ко всем".

Также сегодня, 24 апреля, Кабмин решил запретить пересылку за границу оформленных паспортов гражданина Украины или загранпаспортов.

Более детально о новых решениях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине