У Німеччині відкинули ідею Трампа повернути Росію в G7

"Засудження G7 агресивної війни Росії абсолютно очевидне, особливо в третю річницю жорстокого нападу Росії", - заявив Кукіс, додавши, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.

Кукіс заявив, що G7 могла б обговорити давні пропозиції щодо використання 300 млрд доларів російських активів, заморожених у Європі, для відновлення України, "але обговорення тільки починаються. Ймовірно, поки зарано про це говорити".

Світова торгівля

Кукіс вирушить до Кейптауна на зустріч міністрів фінансів країн G20, а міністр фінансів США Скотт Бессент не приїде через конфлікт графіків.

Центральною темою зустрічей стане поточний стан світової економіки.

"Нам дійсно потрібно знову стати на шлях економічного зростання", - сказав Кукіс. Німеччині "належить виконати велику домашню роботу", - додав він.

Торговельної війни між США та ЄС можна уникнути, оскільки обидві сторони готові до переговорів, сказав Кукіс. "Ніхто не зацікавлений у початку торговельної війни".

Кукіс був призначений міністром фінансів канцлером Олафом Шольцем у листопаді після розпаду правлячої коаліції Шольца і має виконувати обов'язки до формування нового уряду після недільних виборів, на яких перемогу здобули консерватори Фрідріха Мерца.

G7

"Велика сімка" (G7) - це міжнародний клуб найбільш економічно розвинених країн, що об'єднує: США, Канаду, Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Японію. До G7 також залучають представників Європейського Союзу (але він не є повноцінним членом).

У 1997 році Росію офіційно прийняли до складу цього клубу, після чого він отримав назву G8 (Велика вісімка). Це сталося в період зближення Заходу з Росією після розпаду СРСР.

У 2014 році, після окупації Криму і початку війни на Донбасі, Росію виключили з G8, і клуб повернувся у формат G7. Це було частиною міжнародної реакції на агресивну політику Кремля.

Відтоді Росія не є членом цієї групи, і повернення її до G7 поки що не розглядається.