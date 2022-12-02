UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині уточнили терміни поставок в Україну установок Gepard

Фото: установки Gepard в Україну поставлять навесні 2023 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Семеро зенітних установок Gepard, які фактично призначалися для утилізації, зараз ремонтує мюнхенська збройова компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а навесні вони мають бути доставлені в Україну. Це останні екземпляри зі складів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

Як зазначає видання, уряд Німеччини сподівається, що після цього можна буде поставити додаткові набої для систем ППО.

35-міліметрові боєприпаси нині у дефіциті. Хоча по всьому світу все ще є запаси, більшість із них було зроблено у Швейцарії. Проте уряд там хоче залишатися нейтральним і тому не видає дозволів на експорт.

З новими поставками установок Gepard Берлін хоче допомогти Україні захистити міста та інфраструктуру від російських обстрілів. За українськими даними, 30 установок Gepard, які вже перебувають на озброєнні, зарекомендували себе як дуже ефективні і надійні в боротьбі з російською армією.

Канцлер Олаф Шольц та міністр оборони Крістін Ламбрехт наразі знову перебувають під тиском через питання про постачання зброї в Україну. Берлін відхилив нещодавню пропозицію Польщі щодо постачання Україні системи протиракетної оборони Patriot Бундесверу.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 7 зенітних установок Gepard .

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя в Україні