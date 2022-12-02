У Німеччині уточнили терміни поставок в Україну установок Gepard

Як зазначає видання, уряд Німеччини сподівається, що після цього можна буде поставити додаткові набої для систем ППО.

35-міліметрові боєприпаси нині у дефіциті. Хоча по всьому світу все ще є запаси, більшість із них було зроблено у Швейцарії. Проте уряд там хоче залишатися нейтральним і тому не видає дозволів на експорт.

З новими поставками установок Gepard Берлін хоче допомогти Україні захистити міста та інфраструктуру від російських обстрілів. За українськими даними, 30 установок Gepard, які вже перебувають на озброєнні, зарекомендували себе як дуже ефективні і надійні в боротьбі з російською армією.

Канцлер Олаф Шольц та міністр оборони Крістін Ламбрехт наразі знову перебувають під тиском через питання про постачання зброї в Україну. Берлін відхилив нещодавню пропозицію Польщі щодо постачання Україні системи протиракетної оборони Patriot Бундесверу.