У Німеччині ультраправі можуть обійти партію Шольца на виборах в Європарламент

У Німеччині завершилося голосування на виборах до Європарламенту, та оголосили результати екзитполів. Попередньо, лідирує консервативний альянс ХДС/ХСС, а от Соціал-демократична партія може поступитися ультраправій "Альтернативі для Німеччини" (AfD).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними екзитполів, альянс ХДС/ХСС може отримати від 29,5 до 30% голосів, що буде найбільшим результатом серед всіх партій. Загалом підтримка ХДС/ХСС майже залишилася незмінною з минулих виборів у 2019 році.
Ультраправа
15,8% голосів
У партії "Зелених", за даними екзитполів, може бути
Загалом, всі три партії, які входять до коаліційного німецького уряду, отримають найменше підтримки на цьогорічних виборах в Європарламент. Вільних демократів, зокрема, можуть підтримати всього 5% виборців.
Нагадаємо, з 6 по 9 червня по всьому Євросоюзу тривають вибори до Європарламенту. Національні партії змагаються за підтримку своїх громадян, щоб потрапити в новий склад Європарламенту.
Як розповідало РБК-Україна раніше, в ЄП національні партії об'єднуються у фракції за політичними поглядами. Сьогодні таких фракцій сім. Більше детально - читайте за посиланням.
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