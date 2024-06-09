У Німеччині ультраправі можуть обійти партію Шольца на виборах в Європарламент

Вибори в Європарламент

Нагадаємо, з 6 по 9 червня по всьому Євросоюзу тривають вибори до Європарламенту. Національні партії змагаються за підтримку своїх громадян, щоб потрапити в новий склад Європарламенту.

Як розповідало РБК-Україна раніше, в ЄП національні партії об'єднуються у фракції за політичними поглядами. Сьогодні таких фракцій сім. Більше детально - читайте за посиланням.

А про те, яким результатом можуть завершитись вибори в Європарламент та чому вони важливі для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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