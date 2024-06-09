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В Германии ультраправые могут обойти партию Шольца на выборах в Европарламент

Фото: AfD может обогнать партию Шольца на выборах в Европарламент (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Германии завершилось голосование на выборах в Европарламент, и объявили результаты экзитполов. Предварительно, лидирует консервативный альянс ХДС/ХСС, а вот Социал-демократическая партия может уступить ультраправой "Альтернативе для Германии" (AfD).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным экзитполов, альянс ХДС/ХСС может получить от 29,5 до 30% голосов, что будет самым большим результатом среди всех партий. В целом, поддержка ХДС/ХСС почти осталась неизменной с прошлых выборов в 2019 году.

Ультраправа

15,8% голосов

В партии "Зеленых", по данным экзитполов, может быть

В общем, все три партии, входящие в коалиционное немецкое правительство, получат наименьшую поддержку на нынешних выборах в Европарламент. Свободных демократов, в частности, могут поддержать всего 5% избирателей.

Выборы в Европарламент

Напомним, с 6 по 9 июня по всему Евросоюзу продолжаются выборы в Европарламент. Национальные партии борются за поддержку своих граждан, чтобы попасть в новый состав Европарламента.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в ЕП национальные партии объединяются во фракции по политическим взглядам. Сегодня таких фракций семь. Более подробно - читайте по ссылке.

А о том, каким результатом могут завершиться выборы в Европарламент и почему они важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Европарламент