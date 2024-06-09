В Германии ультраправые могут обойти партию Шольца на выборах в Европарламент

Выборы в Европарламент

Напомним, с 6 по 9 июня по всему Евросоюзу продолжаются выборы в Европарламент. Национальные партии борются за поддержку своих граждан, чтобы попасть в новый состав Европарламента.

Как сообщало РБК-Украина ранее, в ЕП национальные партии объединяются во фракции по политическим взглядам. Сегодня таких фракций семь. Более подробно - читайте по ссылке.

А о том, каким результатом могут завершиться выборы в Европарламент и почему они важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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