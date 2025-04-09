У Німеччині вперше ультраправі лідирують в опитуванні, "витіснивши" Мерца

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вперше очолила загальнонаціональне опитування. Це сталося на тлі спроб майбутнього канцлера Фрідріха Мерца сформувати коаліційний уряд.

За даними інституту Ipsos, підтримка консервативного блоку Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), який переміг на виборах 23 лютого, знизилася на 5 пунктів - до 24%. Водночас AfD додала 3 пункти і вперше вийшла на перше місце з результатом у 25%.

На самих виборах AfD фінішувала другою, показавши найкращий результат ультраправих з часів Другої світової війни. Такий стрибок - серйозний виклик для альянсу Мерца, який планував повернути собі електорат AfD.

Підтримка Соціал-демократичної партії (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца залишилася без змін - 15%. СДПН і ХДС зараз ведуть коаліційні переговори, намагаючись знайти компроміси в гострих питаннях - податках, міграції та безпеці.

За даними джерел Reuters, домовленість про новий уряд може бути досягнута вже сьогодні, у середу.

"Люди хочуть політичних змін, а не чергової коаліції "як завжди" між ХДС і СДПН", - прокоментувала лідерка AfD Аліса Вайдель успіх партії в соцмережі X.