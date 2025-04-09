В Германии впервые ультраправые лидируют в опросе, "вытеснив" Мерца

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые возглавила общенациональный опрос. Это произошло на фоне попыток будущего канцлера Фридриха Мерца сформировать коалиционное правительство.

По данным института Ipsos, поддержка консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который победил на выборах 23 февраля, снизилась на 5 пунктов - до 24%. В то же время AfD прибавила 3 пункта и впервые вышла на первое место с результатом в 25%.

На самих выборах AfD финишировала второй, показав лучший результат ультраправых со времен Второй мировой войны. Такой скачок - серьезный вызов для альянса Мерца, который планировал вернуть себе электорат AfD.

Поддержка Социал-демократической партии (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца осталась без изменений - 15%. СДПГ и ХДС сейчас ведут коалиционные переговоры, пытаясь найти компромиссы в острых вопросах - налогах, миграции и безопасности.

По данным источников Reuters, договоренность о новом правительстве может быть достигнута уже сегодня, в среду.

"Люди хотят политических изменений, а не очередной коалиции "как всегда" между ХДС и СДПГ", - прокомментировала лидер AfD Алиса Вайдель успех партии в соцсети X.