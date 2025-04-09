В Германии впервые ультраправые лидируют в опросе, "вытеснив" Мерца

В Германии ультраправые впервые лидируют в крупных опросах, вытеснив ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Рейтинг "Альтернативы для Германии" (AfD) растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые возглавила общенациональный опрос. Это произошло на фоне попыток будущего канцлера Фридриха Мерца сформировать коалиционное правительство.
По данным института Ipsos, поддержка консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который победил на выборах 23 февраля, снизилась на 5 пунктов - до 24%. В то же время AfD прибавила 3 пункта и впервые вышла на первое место с результатом в 25%.
На самих выборах AfD финишировала второй, показав лучший результат ультраправых со времен Второй мировой войны. Такой скачок - серьезный вызов для альянса Мерца, который планировал вернуть себе электорат AfD.
Поддержка Социал-демократической партии (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца осталась без изменений - 15%. СДПГ и ХДС сейчас ведут коалиционные переговоры, пытаясь найти компромиссы в острых вопросах - налогах, миграции и безопасности.
По данным источников Reuters, договоренность о новом правительстве может быть достигнута уже сегодня, в среду.
"Люди хотят политических изменений, а не очередной коалиции "как всегда" между ХДС и СДПГ", - прокомментировала лидер AfD Алиса Вайдель успех партии в соцсети X.
Напомним, что в Германии блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы (СДПГ) договорились о заключении коалиционного соглашения.
По данным СМИ, сейчас стороны еще будут обсуждать ряд мелких деталей. "ХДС/ХСС" и "СДПГ" планируют объявить о результатах коалиционных переговоров в среду, 9 апреля.
23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг.
По результатам подсчетов, первое место получили ХДС/ХСС, второе место досталось партии АдГ, а третье - СДПГ. Отметим, что для социал-демократов это худший результат на федеральных выборах на сегодня.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.