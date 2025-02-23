У Німеччині стартували вибори до Бундестагу: хто фаворит перегонів

Сьогодні в Німеччині проходять загальні вибори, які визначать майбутній політичний напрямок країни. Громадяни голосують за представників до Бундестагу (Федерального парламенту), а також за нового федерального канцлера.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 ранку за місцевим часом і працюватимуть до 18:00 (по Києву). Одразу після їх закриття очікуються перші дані екзит-полів, які дадуть попереднє уявлення про результати голосування.

Причиною проведення позачергових виборів став розпад правлячої коаліції, що складалася з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелені" (Die Grünen) і Вільної демократичної партії (ВДП). Розбіжності між союзниками, а також погіршення економічної ситуації призвели до розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

Вибори важливі не тільки з погляду формування нового керівництва Німеччини, а й для визначення курсу країни в ключових сферах, таких як економіка, міграційна політика та її роль у Європейському Союзі.

Правоцентристський блок під керівництвом Фрідріха Мерца впевнено лідирує в опитуваннях, набираючи 28-32% підтримки. Мерц залишається головним претендентом на посаду канцлера замість Олафа Шольца.

Останні дані опитувань

У виборах беруть участь 29 партій, однак основне суперництво розгортається між такими політичними силами:

Християнсько-демократичний союз (ХДС) - лідер Фрідріх Мерц. Правоцентристська партія, яка є фаворитом передвиборчих перегонів.

- лідер Фрідріх Мерц. Правоцентристська партія, яка є фаворитом передвиборчих перегонів. Альтернатива для Німеччини (АдН) - лідерка Еліс Вайдель. Націоналістична, антиіммігрантська партія, яка отримує значну підтримку, особливо у східних регіонах країни.

- лідерка Еліс Вайдель. Націоналістична, антиіммігрантська партія, яка отримує значну підтримку, особливо у східних регіонах країни. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - лідер Олаф Шольц, чинний федеральний канцлер, який намагається переобратися на новий термін.

Згідно з останніми опитуваннями Politico, правоцентристський блок ХДС/ХСС очолює передвиборчі перегони з підтримкою близько 30% виборців. Альтернатива для Німеччини посідає друге місце з 20%, а СДПН набирає 16%, що може стати найгіршим результатом партії за всю післявоєнну історію країни.