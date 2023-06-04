В Німеччині сталась пожежа в будинку українських біженців: що відомо

"Друзі, сьогодні мене сповістили про сумну звістку, що в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа", - повідомив посол.

За його словами, унаслідок цього інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі. Однак він пояснив, що доки триває слідство він не може розголошувати деталі події.

"Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально", - додав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на суботу, 3 червня, в Польщі під потяг потрапив український підліток.

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