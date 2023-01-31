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В Німеччині шукають резервістів, щоб навчати українських військових на БМП Marder

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Німеччина, Вівторок 31 січня 2023 00:46
В Німеччині шукають резервістів, щоб навчати українських військових на БМП Marder Фото: Німеччина шукає резервістів, які навчатимуть українських військових (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Збройні сили Німеччині шукають близько півсотні резервістів, які будуть навчати українських військових керувати БМП Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Так, федеральна земля Бранденбург опублікувала запит оперативного командування до об’єднання резервістів. Там йдеться про пошук військовослужбовців, які володіють українською або російською мовами, а також служили або досі служать на бойовій машині піхоти Marder.

Нагадаємо, що днями до Німеччини прибула перша група українських військовослужбовців, які пройдуть навчання на бойових машинах піхоти Marder.

Про те, що відомо про БМП Marder, які Україна отримає від Німеччини, читайте у нашому матеріалі.

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