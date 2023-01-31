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В Германии ищут резервистов, чтобы учить украинских военных на БМП Marder

Новина українською →
Германия, Вторник 31 января 2023 00:46
В Германии ищут резервистов, чтобы учить украинских военных на БМП Marder Фото: Германия ищет резервистов, которые будут обучать украинских военных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вооруженные силы Германии ищут около полусотни резервистов, которые будут обучать украинских военных управлять БМП Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Так, федеральная земля Бранденбург обнародовала запрос оперативного командования к объединению резервистов. Там речь идет о поиске военнослужащих, владеющих украинским или русским языками, а также служивших или до сих пор служащих на боевой машине пехоты Marder.

Напомним, что на днях в Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучение на боевых машинах пехоты Marder.

О том, что известно о БМП Marder, которые Украина получит от Германии, читайте в нашем материале.

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