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У Німеччині розсилають листи-фейки від консульства України. Дипломати звернулися в поліцію

Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Німеччині невідомі розсилають фейкові листи від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі. Дипломати звернулися до правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

За його словами, громадяни Німеччини почали отримувати листи нібито від українських дипломатів з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.

В МЗС наголосили, що подібні листи є підробкою, а дипломатичне представництво не причетне до їх надсилання. Консули вже звернулися в німецьку поліцію для проведення розслідування.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - зазначив Ніколенко.

Фото: у Німеччині розсилають фейкові листи від українського консульства (facebook.com/oleg.nikolenko)

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські дипломатичні установи у 15 країнах отримали понад 30 пакунків та листів з погрозами.

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