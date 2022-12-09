У Німеччині розсилають листи-фейки від консульства України. Дипломати звернулися в поліцію

За його словами, громадяни Німеччини почали отримувати листи нібито від українських дипломатів з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.

В МЗС наголосили, що подібні листи є підробкою, а дипломатичне представництво не причетне до їх надсилання. Консули вже звернулися в німецьку поліцію для проведення розслідування.

"Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", - зазначив Ніколенко.

Фото: у Німеччині розсилають фейкові листи від українського консульства (facebook.com/oleg.nikolenko)