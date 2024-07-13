У Німеччині розробляють план перекидання військ у разі нападу Росії на НАТО - Spiegel

У межах"Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU) передбачено, що у разі нападу Росії на східному фланзі НАТО, через країну протягом 3-6 місяців необхідно буде перекинути до 800 тисяч солдатів Альянсу і понад 200 тисяч одиниць різної техніки.

Ключовим шляхом із заходу на схід стане автомагістраль А2, що йде від міста Оберхаузен до кільцевої автодороги Берліну.

Як пише видання, Бундесвер, керівництво федеральних земель та уряд Німеччини продовжують працювати над цим секретним планом. Зокрема, опрацьовують питання безпеки маршруту, його вузькі місця, альтернативи, а також вивчають можливості цивільної інфраструктури для прийняття та обслуговування такої кількості техніки та військових у разі можливих проблем з дорогою.

"Вузьким місцем" вважається міст Хоенварте через Ельбу довжиною майже 1200 метрів. Через підрив цього мосту в разі диверсії або ракетної атаки автомагістраль A2 може стати повністю паралізованою.

За інформацією видання Deutsche Welle, Німеччина почала розробляти оперативний план оборони ще в березні 2023 року на тлі війни Росії проти України. Цей документ містить кілька сотень сторінок і прописує дії військ та влади у разі війни.