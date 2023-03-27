У Німеччині розпочався масштабний страйк працівників транспорту: скільки триватиме

Співробітники аеропортів, портів, залізниць, метро та автобусних перевізників вийшли на 24-годинний страйк. Профспілки вимагають підвищення заробітної плати, щоб допомогти своїм членам упоратися зі зростанням вартості життя по всій країні.

Два профспілки, які беруть участь у страйку, є одними з найбільших у Німеччині. Verdi представляє близько 2,5 мільйонів співробітників у державному секторі, у тому числі у громадському транспорті та в аеропортах.

EVG представляє близько 230 тисяч співробітників Deutsche Bahn, національного залізничного оператора Німеччини та інших автобусних компаній. Повідомляється, що Франк Вернеке, голова Verdi, назвав підвищення заробітної плати питанням виживання для тисяч співробітників.

"Людям не лише недоплачують, вони безнадійно перевантажені роботою", - сказав він.

Verdi хоче досягти підвищення заробітної плати співробітників на 10,5%, тоді як інша профспілка, EVG, хоче підвищити оплату праці на 12%. Національний залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn засудив ці плани і назвав їх надмірними, необґрунтованими та непотрібними.

Асоціація аеропортів Німеччини заявила, що страйк торкнеться близько 380 тисяч авіапасажирів.

Деякі представники роботодавців попереджають, що профспілки висувають необґрунтовані вимоги, які можуть відштовхнути громадськість. Проте поштовим працівникам на початку березня вдалося досягти підвищення заробітної плати на 11,5%.