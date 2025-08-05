У Німеччині розкритикували "ядерну" суперечку Трампа з Медведєвим

У Берліні закликали жорстко відреагувати на ядерну риторику США та РФ. Занепокоєння висловив колишній лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel

У коментарі виданню політик назвав словесний обмін між президентом США Дональдом Трампом і заступником голови Ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим "не тільки нечутливим та безрозсудним, але й безвідповідальним".

Він нагадав про трагедію атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі у серпні 1945 року, наголосивши, що "застосування ядерної зброї - це не те, з чим можна жартувати".

Мютценіх також розкритикував відсутність реакції з боку німецьких політиків на заяви Трампа.

"Якщо чинний президент, особливо партнер у спільному військовому альянсі, говорить про це публічно в нахабній та дурній манері, я б очікував чіткої опозиції з боку федерального уряду", - зазначив він.