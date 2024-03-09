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В Німеччині просять уряд відновити законсервовані бомбосховища

Фото: в Німеччині просять уряд відновити бомбосховища (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німецький союз міст і громад закликав федеральну владу думати не лише про переозброєння Бундесверу, а й про захист цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Глава об'єднання Андре Берггеггер заявив, що безпеку більше не можна вважати чимось очевидним.

"Ідеться не тільки про те, щоб зробити Бундесвер обороноздатним. Загалом ідеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами", - заявив Берггеггер.

На думку глави об'єднання, захист мирних жителів ФРН є спільним завданням федеральної, земельної та місцевої влади. За його словами, для цього знадобиться щонайменше один мільярд євро в кожні наступні десять років, причому не йдеться про гроші зі спецфонду на переоснащення збройних сил.

Зокрема, глава Німецького союзу міст і громад закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. З двох тисяч цивільних сховищ часів "холодної війни" залишилося тільки 600, які можуть вмістити близько 500 тисяч осіб.

"Існує гостра потреба повернути в експлуатацію виведені з неї сховища", - сказав Берггеггер.

Крім того, на його переконання, необхідно побудувати нові, сучасні укриття і встановити додаткові сирени повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Німеччині запропонували повернути обов'язковий призов до армії.

Міністр оборони Борис Пісторіус доручив до 1 квітня розробити модель військової служби, яка має сприяти стійкості країни.

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