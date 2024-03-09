В Германии просят правительство восстановить законсервированные бомбоубежища

Глава объединения Андре Берггеггер заявил, что безопасность больше нельзя считать чем-то очевидным.

"Речь идет не только о том, чтобы сделать Бундесвер обороноспособным. В целом речь идет о защите населения от опасностей, связанных с войнами", - заявил Берггеггер.

По мнению главы объединения, защита мирных жителей ФРГ является общей задачей федеральных, земельных и местных властей. По его словам, для этого понадобится по меньшей мере один миллиард евро в каждые следующие десять лет, причем речь не идет о деньгах из спецфонда на переоснащение вооруженных сил.

В частности, глава Немецкого союза городов и общин призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. Из двух тысяч гражданских убежищ времен "холодной войны" осталось только 600, которые могут вместить около 500 тысяч человек.

"Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию выведенные из нее убежища", - сказал Берггеггер.

Кроме того, по его убеждению, необходимо построить новые, современные укрытия и установить дополнительные сирены воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы писали, что в Германии предложили вернуть обязательный призыв в армию.

Министр обороны Борис Писториус поручил до 1 апреля разработать модель военной службы, способствующую устойчивости страны.

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