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У Німеччині проходять обшуки у віллі російського олігарха Усманова

Фото: у Німеччині відбуваються обшуки у віллі російського олігарха Усманова (wikimedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Німецька поліція прийшла з обшуками до баварської вілли російського олігарха Алішера Усманова. Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що слідчі зайнялися Усмановим вже давно і протягом кількох місяців збирали інформацію про нього. Нині ж обшуки відбуваються на кількох об'єктах, що належать олігарху. На місці працюють 250 співробітників Федеральної кримінальної поліції та служби розслідувань податкової.

Метою обшуку є пошук доказів у розслідуванні щодо Усманова за підозрами у порушенні законодавства про торгівлю, відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Як стверджує німецьке видання, за період з 2014 по 2022 Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків з доходів і подарунків на 555 млн євро.

Крім того,

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння" для російських олігархів, щоб дозволити їм відкупитися та легально вийти з-під санкцій. Кошти мали піти на відновлення України.

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