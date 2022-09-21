У Німеччині проходять обшуки у віллі російського олігарха Усманова

Німецька поліція прийшла з обшуками до баварської вілли російського олігарха Алішера Усманова. Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Зазначається, що слідчі зайнялися Усмановим вже давно і протягом кількох місяців збирали інформацію про нього. Нині ж обшуки відбуваються на кількох об'єктах, що належать олігарху. На місці працюють 250 співробітників Федеральної кримінальної поліції та служби розслідувань податкової.
Метою обшуку є пошук доказів у розслідуванні щодо Усманова за підозрами у порушенні законодавства про торгівлю, відмивання коштів та ухилення від сплати податків.
Як стверджує німецьке видання, за період з 2014 по 2022 Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків з доходів і подарунків на 555 млн євро.
Крім того,
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні партнери України пропонували створити "Фонд покаяння" для російських олігархів, щоб дозволити їм відкупитися та легально вийти з-під санкцій. Кошти мали піти на відновлення України.
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