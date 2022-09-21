У Німеччині проходять обшуки у віллі російського олігарха Усманова

Зазначається, що слідчі зайнялися Усмановим вже давно і протягом кількох місяців збирали інформацію про нього. Нині ж обшуки відбуваються на кількох об'єктах, що належать олігарху. На місці працюють 250 співробітників Федеральної кримінальної поліції та служби розслідувань податкової.

Метою обшуку є пошук доказів у розслідуванні щодо Усманова за підозрами у порушенні законодавства про торгівлю, відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Як стверджує німецьке видання, за період з 2014 по 2022 Усманов у Німеччині міг ухилитися від сплати податків з доходів і подарунків на 555 млн євро.

Крім того,