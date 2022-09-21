В Германии проходят обыски в вилле российского олигарха Усманова

Отмечается, что следователи занялись Усмановым уже давно и в течение нескольких месяцев собирали информацию о нем. Сейчас же обыски проходят на нескольких объектах, принадлежащих олигарху. На месте работают 250 сотрудников Федеральной уголовной полиции и службы расследований налоговой.

Целью обыска является поиск доказательств в расследовании по Усманову по подозрениям в нарушении законодательства о торговле, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Как утверждает немецкое издание, за период с 2014 по 2022 Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налогов с доходов и подарков на 555 млн евро.

Кроме того, п