В Германии проходят обыски в вилле российского олигарха Усманова

Немецкая полиция пришла с обысками в баварскую виллу российского олигарха Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Отмечается, что следователи занялись Усмановым уже давно и в течение нескольких месяцев собирали информацию о нем. Сейчас же обыски проходят на нескольких объектах, принадлежащих олигарху. На месте работают 250 сотрудников Федеральной уголовной полиции и службы расследований налоговой.
Целью обыска является поиск доказательств в расследовании по Усманову по подозрениям в нарушении законодательства о торговле, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Как утверждает немецкое издание, за период с 2014 по 2022 Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налогов с доходов и подарков на 555 млн евро.
Кроме того, п
Напомним, ранее сообщалось, что международные партнеры Украины предлагали создать "Фонд покаяния" для российских олигархов, чтобы позволить им откупиться и легально выйти из-под санкций. Средства должны были пойти на восстановление Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.