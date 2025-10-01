ua en ru
У Німеччині призупинили "Октоберфест" через загрозу теракту

Мюнхен, Середа 01 жовтня 2025 16:57
У Німеччині призупинили "Октоберфест" через загрозу теракту Фото: у Німеччині тимчасово не працює "Октоберфест" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині фестиваль "Октоберфест" призупинили. Причиною став лист із погрозами, а також стрілянина в Мюнхені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За інформацією видання, сьогодні вночі в одному з мюнхенських районів пролунали вибухи та постріли.

За попередніми даними, 57-річний чоловік застрелив свого батька, поранив матір і доньку, а після цього підпалив сімейний будинок. Постраждалих госпіталізували. Залишений злочинцем лист свідчить про те, що причиною стала суперечка через спадщину.

Після цього чоловік наклав на себе руки на озері в Мюнхені, яке розташоване за 5 хвилин їзди від його будинку.

Вже вранці баварський спецназ провів обшуки у квартирі злочинця. Там було знайдено лист із зізнанням, який містив "непряму загрозу застосування вибухових речовин" на "Октоберфесті".

У зв'язку з цим роботу фестивалю призупинили.

Як пише Bild, представник поліції вже повідомив, що під час перевірок жодної вибухівки на території місця проведення фестивалю виявлено не було. Тому "Октоберфест" може відновити роботу вже сьогодні, але це залежить від координації дій місцевої влади, поліції та організаторів.

Інцидент із літаком Бундесверу

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, стало відомо, що на авіабазі Целле невідомі атакували транспортний літак C-130 за допомогою піротехніки.

Поліцейські почали розслідування такого інциденту.

Мюнхен Теракт
