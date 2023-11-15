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У Німеччині припинили продавати книги про Путіна. Її автор фінансувався олігархом із РФ

Архівне фото: Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Німецьке видавництво Hoffmann und Campe припинило продаж книг про російського диктатора Володимира Путіна. Її автор фінансувався олігархом Олексієм Мордашовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке інформаційне агентство DPA.

Раніше у спільному розслідуванні Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF і "Важных историй" вказувалося, що німецький журналіст Хуберт Зайпель, який написав кілька книжок про Путіна, отримував фінансування з офшорних компаній, які пов'язані з російським олігархом Мордашовим. 

У 2018 році Зайпель підписав "спонсорський договір", який мав принести йому щонайменше 600 тисяч євро. 

Гроші були виділені на створення і просування книги "Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?", яка вийшла 2021 року. Також Зайпель отримував гроші за опубліковану 2015 року книгу "Путін. Логіка влади".

Що про це сказав сам автор книжок

У розмові з журналістами Зайпель визнав, що книги про Путіна спонсорував Мордашов. Однак, за його словами, це нібито не дискредитує його роботу.

Видавництво повідомило, що йому не було відомо про такі факти. Тепер воно припиняє продаж книг про Путіна.

Російська пропаганда про Україну за кордоном

Раніше Bloomberg повідомляло, що російська влада підтримує фейкові ЗМІ, які видають себе за "міжнародні" для просування своєї пропаганди. Таким чином, Москва намагається підірвати підтримку України у війні з боку Європи.

Нагадаємо, що одним з інструментів ведення війни РФ проти України є й інформаційний. Кремль за допомогою так званих "державних ЗМІ" впливає на громадську думку і вкидає, зокрема, потрібні йому настрої в контексті ведення війни проти українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська Федерація