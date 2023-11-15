В Германии прекратили продавать книги о Путине. Ее автор финансировался олигархом из РФ

Немецкое издательство Hoffmann und Campe прекратило продажу книг о российском диктаторе Владимире Путине. Ее автор финансировался олигархом Алексеем Мордашовым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.
Ранее в совместном расследовании Paper Trail Media, Der Spiegel, ZDF и "Важных историй" указывалось, что немецкий журналист Хуберт Зайпель, который написал несколько книг о Путине, получал финансирование из оффшорных компаний, которые связаны с российским олигархом Мордашовым.
В 2018 году Зайпель подписал "спонсорский договор", который должен был принести ему не менее 600 тысяч евро.
Деньги были выделены на создание и продвижение книги "Власть Путина. Зачем Европе Россия?", которая вышла в 2021 году. Также Зайпель получал деньги за опубликованную в 2015 году книгу "Путин. Логика власти".
В разговоре с журналистами Зайпель признал, что книги о Путине спонсировал Мордашов. Однако, по его словам, это якобы не дискредитирует его работу.
Издательство сообщило, что ему не было известно о таких фактах. Теперь оно прекращает продажу книг о Путине.
Ранее Bloomberg сообщало, что российские власти поддерживают фейковые СМИ, которые выдают себя за "международные" для продвижения своей пропаганды. Таким образом Москва пытается подорвать поддержку Украины в войне со стороны Европы.
Напомним, что одним из инструментов ведения войны РФ против Украины является и информационный. Кремль с помощью так называемых "государственных СМИ" влияет на общественное мнение и вбрасывает, в частности, нужные ему настроения в контексте ведения войны против украинцев.
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