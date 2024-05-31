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У Німеччині пояснили, чому різко змінили позицію щодо ударів України по РФ

Німеччина, П'ятниця 31 травня 2024 21:28
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У Німеччині пояснили, чому різко змінили позицію щодо ударів України по РФ Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німеччина пом'якшила заборону для України на удари своєю зброєю по Російській Федерації. До цього привела адаптація країни до нових умов війни.

Про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

Пісторіус наголосив, що вважає правильним рішення дозволити Києву уражати німецькою зброєю окремі військові об'єкти на території Росії.

"Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку", - сказав він.

Удари по Росії

На тлі російського наступу на Харківську область почастішали дискусії про те, що варто дозволити Україні атакувати цілі на території Росії західною зброєю.

Наразі дозвіл Україні використовувати їх зброю для ударів по цілях у Росії надали Велика Британія, Данія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Канада, країни Балтії та США.

Нагадаємо, що сьогодні в США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії.

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