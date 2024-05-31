В Германии объяснили, почему резко изменили позицию по ударам Украины по РФ

Германия смягчила запрет для Украины на удары своим оружием по Российской Федерации. К этому привела адаптация страны к новым условиям войны.

Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации , адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", - сказал он.

Писториус подчеркнул, что считает правильным решение разрешить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.

Удары по России

На фоне российского наступления на Харьковскую область участились дискуссии о том, что следует разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием.

Пока разрешение Украине использовать их оружие для ударов по целям в России предоставили Великобритания, Дания, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Канада, страны Балтии и США.

Напомним, что сегодня в США уточнили "пределы" разрешения ударов по России.

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