У Німеччині попередили про зростаючу загрозу енергопостачанню України через атаки Росії

Він наголосив на необхідності подальших поставок запчастин, генераторів і матеріальної допомоги для підтримки українських військових. Попри втому, українське суспільство та армія зберігають непохитну волю до перемоги.

"Воля українського населення та українських військових до перемоги в цій війні непохитна. Але, звичайно, є і втома", - заявив Фройдінг.

Він також зазначив, що зимова погода в зонах бойових дій не призведе до зниження інтенсивності бойових дій.