В Германии предупредили о растущей угрозе энергоснабжению Украины из-за атак России

Энергоснабжение Украины находится под увеличивающейся угрозой из-за целенаправленных атак со стороны России. Восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры становится все сложнее, что влияет на население, производство и оборонную промышленность.
Об этом заявил главный военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фройдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.
Он подчеркнул необходимость дальнейших поставок запчастей, генераторов и материальной помощи для поддержки украинских военных. Несмотря на усталость, украинское общество и армия сохраняют непоколебимую волю к победе.
"Воля украинского населения и украинских военных к победе в этой войне непоколебима. Но, конечно, есть и усталость", - заявил Фройдинг.
Он также отметил, что зимняя погода в зонах боевых действий не приведет к снижению интенсивности боевых действий.
Утром 28 ноября российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. Было выпущено 91 ракета и 97 дронов, большинство из которых уничтожены силами ПВО.
Тем не менее, зафиксировано 12 попаданий, главным образом по объектам топливно-энергетического сектора. Повреждения отмечены в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях, сообщили в ГСЧС.
Из-за атак в ряде регионов усилили графики отключений электроэнергии. Херсон уже вторые сутки остается без света, а в Николаевской области произошел обрыв электросети.
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