У Німеччині понад 300 правоохоронців четверту добу шукають девʼятирічну українку

За даними правоохоронців, чотири дні тому дівчинка близько 6:50 ранку пішла до школи, однак на заняттях вона так. Дитина також не повернулась додому, після чого її рідні звернулися до поліції. Близько 18:30 того ж дня було розпочато пошуки дівчинки.

Відео з камер відеоспостереження у місті свідчать про те, що Валерія не скористалася звичайним автобусом для поїздки до школи. Також через те, що у школі не відразу повідомили про відсутність дівчинки, було розпочато розслідування.

Станом на сьогодні до пошуків дівчинки уже залучали кінологів, водолазів, рятувальників та гелікоптер. Також понад 300 правоохоронців знову прочісують усе місто.

Поліція також не виключає варіанту, що дівчинка може вже не перебувати на території Німеччини. Відомо, що сім'я Валерії приїхала до Німеччини із двома неповнолітніми дітьми у 2022 році. Вони родом із Дніпропетровської області.

Фото: зникла Валерія (bild.de)

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