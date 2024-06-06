В Германии более 300 правоохранителей четвертые сутки ищут девятилетнюю украинку

По данным стражей порядка, четыре дня назад девочка около 6:50 утра пошла в школу, однако на занятиях она так. Ребенок также не вернулся домой, после чего его родные обратились в полицию. Около 18:30 в тот же день были начаты поиски девочки.

Видео камер видеонаблюдения в городе свидетельствуют о том, что Валерия не воспользовалась обычным автобусом для поездки в школу. Также из-за того, что в школе не сразу сообщили об отсутствии девочки, было начато расследование.

По состоянию на сегодняшний день к поискам девочки уже привлекали кинологов, водолазов, спасателей и вертолет. Также более 300 правоохранителей снова прочесывают весь город.

Полиция также не исключает варианта, что девочка может не находиться на территории Германии. Известно, что семья Валерии приехала в Германию с двумя несовершеннолетними детьми в 2022 году. Они родом из Днепропетровской области.

Фото: исчезла Валерия (bild.de)

Ранее РБК-Украина рассказывала, что в начале мая стало известно об убийстве двух украинцев в торговом центре Германии. Гражданин России, напавший на мужчин с ножом и убивший их, задержали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.