У Німеччині понад 30 депутатів вимагають припинити військову допомогу Україні

Зазначається, що у листі політики закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца і главу Бундестагу Бербеля Баса "взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальших поставок зброї".

Водночас вони висловили занепокоєність подальшою ескалацією війни і вважають, що ФРН повинна "зробити все можливе, щоб ініціювати дипломатичні рішення для припинення війни і сприяти мирному співіснуванню між народами".

В одному з речень напад РФ на Україну засуджується "найрішучішим чином". Втім далі в тексті немає жодних подробиць та згадок про російського правителя Володимира Путіна, воєнні злочини РФ у Бучі чи Маріуполі.

Хто підписав лист

Відомо, що лист до канцлера та глави Бундестагу підписали 32 людини. Зокрема відомо, що серед них немає жодного представника Партії зелених, але є підписанти від ХДС, СДПН, Лівої партії, правопопулістів АдН і праворадикальної партії Дім. Голова фракції ХДС Ян Редманн сказав, що обмежень на те, хто підпише лист, не було.

Парламентська партія СДПН дистанціювалася від листа.

"Ми не можемо підтримати односторонню заяву, в якій не названий агресор і не йдеться про необхідність адекватного захисту України", - йдеться у спільній заяві партії.

Попри це двоє представників СДПН також підписали відкритий лист.

Депутат районної ради Вольфґанґ Зайфрід у відповідь на запит видання заявив, що не відкликатиме свій підпис, оскільки його відштовхнув спосіб, у який його парламентська група дистанціювалася. Водночас лідер парламентської фракції Партії зелених Беньямін Рашке закликав інші партії дистанціюватися.