У Німеччині понад 30 депутатів вимагають припинити військову допомогу Україні

У Німеччині понад 30 депутатів від округу Укермарк у Бранденбурзі оприлюднили відкритий лист із вимогою до Берліна припинити постачання зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel
Зазначається, що у листі політики закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца і главу Бундестагу Бербеля Баса "взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальших поставок зброї".
Водночас вони висловили занепокоєність подальшою ескалацією війни і вважають, що ФРН повинна "зробити все можливе, щоб ініціювати дипломатичні рішення для припинення війни і сприяти мирному співіснуванню між народами".
В одному з речень напад РФ на Україну засуджується "найрішучішим чином". Втім далі в тексті немає жодних подробиць та згадок про російського правителя Володимира Путіна, воєнні злочини РФ у Бучі чи Маріуполі.
Відомо, що лист до канцлера та глави Бундестагу підписали 32 людини. Зокрема відомо, що серед них немає жодного представника Партії зелених, але є підписанти від ХДС, СДПН, Лівої партії, правопопулістів АдН і праворадикальної партії Дім. Голова фракції ХДС Ян Редманн сказав, що обмежень на те, хто підпише лист, не було.
Парламентська партія СДПН дистанціювалася від листа.
"Ми не можемо підтримати односторонню заяву, в якій не названий агресор і не йдеться про необхідність адекватного захисту України", - йдеться у спільній заяві партії.
Попри це двоє представників СДПН також підписали відкритий лист.
Депутат районної ради Вольфґанґ Зайфрід у відповідь на запит видання заявив, що не відкликатиме свій підпис, оскільки його відштовхнув спосіб, у який його парламентська група дистанціювалася. Водночас лідер парламентської фракції Партії зелених Беньямін Рашке закликав інші партії дистанціюватися.
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Нещодавно Берлін надав Україні новий пакет військової допомоги.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, хоча дискусії щодо цього питання ще тривають.
Водночас повідомляється, що Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.