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У Німеччині помер син Романа Шухевича

Фото: Юрій Шухевич, Герой України, екс-нардеп (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 22 листопада, вночі у віці 89 років помер син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича Юрій, який також був народним депутатом та Героєм України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "НТА".

Як наголошує телеканал, смерть Шухевича підтвердила його дружина Наталія Шухевич. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.

Зазначимо, що Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів, яке було тоді у складі Польської республіки (зараз цей населений пункт знаходиться у Львівській області). Він був нардепом ВР VIII скликання, членом Української Гельсінської групи та активним дисидентом.

Шухевич провів 28 років у в'язницях та таборах СРСР. У 1990-1994 pp. був організатором та головою партії УНА-УНСО. 2006 року третій президент України Віктор Ющенко присвоїв йому звання Героя України.

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ОУНУПАШухевич