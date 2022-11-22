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В Германии умер сын Романа Шухевича

Фото: Юрий Шухевич, Герой Украины, экс-нардеп (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 22 ноября, ночью в возрасте 89 лет умер сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича Юрий, который также был народным депутатом и Героем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "НТА".

Как подчеркивает телеканал, смерть Шухевича подтвердила его жена Наталья Шухевич. Последние минуты жизни он провел в Германии, где находился на лечении.

Отметим, что Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Оглядов, которое находилось тогда в составе Польской республики (сейчас этот населенный пункт находится во Львовской области). Он был нардепом ВР VIII созыва, членом Украинской Хельсинской группы и активным диссидентом.

Шухевич провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. В 1990-1994 гг. был организатором и главой партии УНА-УНСО. В 2006 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил ему звание Героя Украины.

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ОУНУПАШухевич