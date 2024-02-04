У Німеччині побоюються повернення Трампа та припинення допомоги Україні від США, - NYT

У Німеччині побоюються повернення до влади в США екс-президента Дональда Трампа, а також припинення американської допомоги Україні. Все це, як вважають у Берліні, може наблизити війну до німецької території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними NYT, сьогодні серед німецьких чиновників точаться дискусії про те, що станеться з НАТО, якщо американці знову оберуть Трампа своїм президентом. Тоді, як переймають в Берліні, Трамп може отримати другий шанс на виведення США з НАТО.
NYT
Крім того, з огляду на ненадійні США, агресивну поведінку РФ та Китаю, а також конфлікт Ізраїлю з ХАМАС,
Цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає США, щоб зустрітися з американським президентом Джо Байденом.
Шольц і Байден планують скоординувати свої дії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, а також обговорити нагальні світові проблеми.
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