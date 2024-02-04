В Германии опасаются возвращения Трампа и прекращения помощи Украине от США, - NYT

По данным NYT, сегодня среди немецких чиновников ведутся дискуссии о том, что произойдет с НАТО, если американцы снова изберут Трампа своим президентом. Тогда, как опасаются в Берлине, Трамп может получить второй шанс на вывод США из НАТО.

NYT.

Кроме того, ввиду ненадежных США, агрессивного поведения РФ и Китая, а также конфликта Израиля с ХАМАС,

Канцлер Германии едет в США

В этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц посетит США, чтобы встретиться с американским президентом Джо Байденом.

Шольц и Байден планируют скоординировать свои действия в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне, а также обсудить неотложные мировые проблемы.

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