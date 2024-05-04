У Німеччині побили кандидата в Європарламент від партії Шольца

У Дрездені серйозно побили кандидата до Європейського парламенту від Соціал-демократичної партії Німеччини, вихідцем якої є канцлер Олаф Шольц. Йдеться про Маттіаса Еке.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

На кандидата від СДПН напали під час розклеювання плакатів у Дрездені. Після нападу його доправили в лікарню, де йому зробили операцію.

За даними німецької поліції, 41-річного Еке побили четверо чоловіків, які після цього також напали на представника партії "Зелені" на тій же вулиці.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, реагуючи на подію, заявила, що цей інцидент може стати "серйозним нападом на демократію", якщо буде доведено, що він був політично вмотивованим.

"Ми переживаємо новий вимір антидемократичного насильства", - заявила Фезер, пообіцявши більш жорсткі дії та подальші заходи захисту для демократичних сил.