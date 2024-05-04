В Германии избили кандидата в Европарламент от партии Шольца
В Дрездене серьезно избили кандидата в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии, выходцем которой является канцлер Олаф Шольц. Речь идет о Маттиасе Эке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
На кандидата от СДПГ напали во время расклеивания плакатов в Дрездене. После нападения его доставили в больницу, где ему сделали операцию.
По данным немецкой полиции, 41-летнего Эке избили четверо мужчин, которые после этого также напали на представителя партии "Зеленые" на той же улице.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, реагируя на произошедшее, заявила, что этот инцидент может стать "серьезным нападением на демократию", если будет доказано, что он был политически мотивирован.
"Мы переживаем новое измерение антидемократического насилия", - заявила Фезер, пообещав более жесткие действия и дальнейшие меры защиты для демократических сил.
В последнее время по Германии прокатилась волна насилия в отношении политиков. К примеру, на прошлой неделе автомобиль вице-президента немецкого парламента Катрин Геринг-Экардт почти час блокировали протестующие. Представители оппозиционных партий тоже жаловались на запугивание. В причастности к этому подозревают ультраправую партию AfD, имеющую связи с Россией.
Напомним, выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня 2024 года. На этих выборах также баллотируется действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пообещала дать отпор "друзьям Путина" в Европарламенте.
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