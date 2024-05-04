В Германии избили кандидата в Европарламент от партии Шольца

В Дрездене серьезно избили кандидата в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии, выходцем которой является канцлер Олаф Шольц. Речь идет о Маттиасе Эке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

На кандидата от СДПГ напали во время расклеивания плакатов в Дрездене. После нападения его доставили в больницу, где ему сделали операцию.

По данным немецкой полиции, 41-летнего Эке избили четверо мужчин, которые после этого также напали на представителя партии "Зеленые" на той же улице.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, реагируя на произошедшее, заявила, что этот инцидент может стать "серьезным нападением на демократию", если будет доказано, что он был политически мотивирован.

"Мы переживаем новое измерение антидемократического насилия", - заявила Фезер, пообещав более жесткие действия и дальнейшие меры защиты для демократических сил.