Вибори в ЄС. Урсула фон дер Ляйєн почала кампанію з обіцянки дати відсіч "друзям Путіна"

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розпочала свою кампанію на виборах до Європейського парламенту. Виступаючи у Греції, вона пообіцяла дати відсіч прихильникам російського диктатора Володимира Путіна.

"Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі. Але агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів", - сказала фон дер Ляйєн.

За її словами, "друзі Путіна" у Європі намагаються "переписати історію" та "викрасти майбутнє" європейців під виглядом популістів чи демагогів. Йдеться про ультраправі партії в Європі.

"Незалежно від того, чи це AfD у Німеччині, Assemblement National у Франції, Konfederacja у Польщі чи інші. Назви можуть бути різними, але мета та сама: вони топчуть наші цінності та хочуть викрасти наше майбутнє. У наступні дні, тижні та місяці наше завдання - дати відсіч", - наголосила вона.

Урсула фон дер Ляйєн - провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту. Вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року. Вони стануть першими після виходу Британії зі складу ЄС.