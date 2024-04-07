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Вибори в ЄС. Урсула фон дер Ляйєн почала кампанію з обіцянки дати відсіч "друзям Путіна"

Греція, Неділя 07 квітня 2024 16:42
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Вибори в ЄС. Урсула фон дер Ляйєн почала кампанію з обіцянки дати відсіч "друзям Путіна" Фото: Урсула фон дер Ляйєн, глава Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розпочала свою кампанію на виборах до Європейського парламенту. Виступаючи у Греції, вона пообіцяла дати відсіч прихильникам російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі. Але агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів", - сказала фон дер Ляйєн.

За її словами, "друзі Путіна" у Європі намагаються "переписати історію" та "викрасти майбутнє" європейців під виглядом популістів чи демагогів. Йдеться про ультраправі партії в Європі.

"Незалежно від того, чи це AfD у Німеччині, Assemblement National у Франції, Konfederacja у Польщі чи інші. Назви можуть бути різними, але мета та сама: вони топчуть наші цінності та хочуть викрасти наше майбутнє. У наступні дні, тижні та місяці наше завдання - дати відсіч", - наголосила вона.

Урсула фон дер Ляйєн - провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту. Вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року. Вони стануть першими після виходу Британії зі складу ЄС.

Рік виборів

У 2024 році вперше в історії вибори пройдуть у понад 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати як мінімум частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.

Зокрема, вчора у Словаччині відбулися вибори президента. За посаду змагалися союзник антиукраїнського прем'єра Роберта Фіцо та прозахідний екс-міністр закордонних справ. РБК-Україна розповідало, хто здобув перемогу.

Докладніше про ключові вибори 2024 року - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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