В Німеччині планують зменшити залежність від китайських технологій зв'язку
Законодавці та політики в Німеччині закликають телекомунікаційних операторів зменшити свою залежність від китайського обладнання в поточних і майбутніх мережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання пише, що за даними досліджень, останнім часом оператори закупили велику кількість обладнання 5G у китайських постачальників, зокрема у таких компаній, як Huawei та ZTE. Міністр економіки країни Роберт Хабек заявив у листопаді, що країна прагне стати менш залежною від Китаю, особливо в таких секторах, як телекомунікації та мікросхеми.
Питання китайського обладнання в телекомунікаційних мережах Німеччини стало ще більш критичним після російського вторгнення в Україну, яке виявило залежність країни від авторитарних режимів у таких критичних секторах, як енергетика. Провідні політики зараз наполягають на повному перегляді співпраці приватного сектора з компаніями автократичних держав.
"Після занадто довгого застою (колишній уряд, - ред.) створив можливість виключити ненадійних постачальників із розширення нашої критичної інфраструктури... Проте сьогодні в нашій критичній інфраструктурі, як і раніше, встановлено багато технологій від Huawei. Це погано", - сказав Майк Аусендорф, член парламенту та експерт з цифрової політики від партії зелених міністра Хабека.
Відповідаючи на питання про роль Huawei у німецьких мережах, Йоханнес Шетцль, член Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) та експерт з цифрових питань, сказав, що "ми маємо стати більш незалежними від домінуючих провайдерів з усією інфраструктурою, і особливо з критичною інфраструктурою".
Цифри, надані телекомунікаційною консультаційною компанією Strand Consult, показали, що китайські постачальники забезпечили до 59% нової інфраструктури 5G. Це призвело до того, що урядові міністри виступили за те, щоб найвищий рівень безпеки підпорядковувався європейському суверенітету та повністю регулювався в Європі, зосереджуючись на забезпеченні конкурентоспроможності європейських виробників, таких як Nokia та Ericsson.
Нагадаэмо, що в листопаді 2022 року адміністрація президента США Джо Байдена заборонила продаж нового телекомунікаційного обладнання від китайських Huawei Technologies та ZTE, оскільки воно становить "неприйнятний ризик" для національної безпеки США.
Раніше президент США Джо Байден підписав закон , який забороняє використовувати у Сполучених Штатах обладнання китайських телекомунікаційних компаній Huawei та ZTE.
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