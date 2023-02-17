В Німеччині планують зменшити залежність від китайських технологій зв'язку

Законодавці та політики в Німеччині закликають телекомунікаційних операторів зменшити свою залежність від китайського обладнання в поточних і майбутніх мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання пише, що за даними досліджень, останнім часом оператори закупили велику кількість обладнання 5G у китайських постачальників, зокрема у таких компаній, як Huawei та ZTE. Міністр економіки країни Роберт Хабек заявив у листопаді, що країна прагне стати менш залежною від Китаю, особливо в таких секторах, як телекомунікації та мікросхеми.

Питання китайського обладнання в телекомунікаційних мережах Німеччини стало ще більш критичним після російського вторгнення в Україну, яке виявило залежність країни від авторитарних режимів у таких критичних секторах, як енергетика. Провідні політики зараз наполягають на повному перегляді співпраці приватного сектора з компаніями автократичних держав.

"Після занадто довгого застою (колишній уряд, - ред.) створив можливість виключити ненадійних постачальників із розширення нашої критичної інфраструктури... Проте сьогодні в нашій критичній інфраструктурі, як і раніше, встановлено багато технологій від Huawei. Це погано", - сказав Майк Аусендорф, член парламенту та експерт з цифрової політики від партії зелених міністра Хабека.

Відповідаючи на питання про роль Huawei у німецьких мережах, Йоханнес Шетцль, член Бундестагу від Соціал-демократичної партії Шольца (СДПН) та експерт з цифрових питань, сказав, що "ми маємо стати більш незалежними від домінуючих провайдерів з усією інфраструктурою, і особливо з критичною інфраструктурою".

Цифри, надані телекомунікаційною консультаційною компанією Strand Consult, показали, що китайські постачальники забезпечили до 59% нової інфраструктури 5G. Це призвело до того, що урядові міністри виступили за те, щоб найвищий рівень безпеки підпорядковувався європейському суверенітету та повністю регулювався в Європі, зосереджуючись на забезпеченні конкурентоспроможності європейських виробників, таких як Nokia та Ericsson.