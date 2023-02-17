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В Германии планируют снизить зависимость от китайских технологий связи

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Германия, Пятница 17 февраля 2023 01:35
В Германии планируют снизить зависимость от китайских технологий связи Фото: Германия хочет ограничить использование технологий Huawei и ZTE (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Законодатели и политики в Германии призывают телекоммуникационных операторов снизить свою зависимость от китайского оборудования в текущих и будущих сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным исследований, в последнее время операторы закупили большое количество оборудования 5G у китайских поставщиков, в частности у таких компаний, как Huawei и ZTE. Министр экономики Роберт Хабек заявил в ноябре, что страна стремится стать менее зависимой от Китая, особенно в таких секторах, как телекоммуникации и микросхемы.

Вопрос китайского оборудования в телекоммуникационных сетях Германии стал еще более критичным после российского вторжения в Украину, которое выявило зависимость страны от авторитарных режимов в таких критических секторах, как энергетика. Ведущие политики настаивают на полном пересмотре сотрудничества частного сектора с компаниями автократических государств.

"После слишком долгого застоя (бывшее правительство, - ред.) создало возможность исключить ненадежных поставщиков по расширению нашей критической инфраструктуры... Однако сегодня в нашей критической инфраструктуре по-прежнему установлено много технологий от Huawei. Это плохо", - сказал Майк. Аусендорф, член парламента и эксперт по цифровой политике от партии зеленых министра Хабека.

Отвечая на вопрос о роли Huawei в немецких сетях, Йоханнес Шетцль, член Бундестага от Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) и эксперт по цифровым вопросам, сказал, что "мы должны стать более независимыми от доминирующих провайдеров со всей инфраструктурой и особенно с критической инфраструктурой".

Цифры, предоставленные телекоммуникационной консультационной компанией Strand Consult, показали, что китайские поставщики снабдили до 59% новой инфраструктуры 5G. Это привело к тому, что правительственные министры выступили за то, чтобы высокий уровень безопасности подчинялся европейскому суверенитету и полностью регулировался в Европе, сосредотачиваясь на обеспечении конкурентоспособности европейских производителей, таких как Nokia и Ericsson.

Напомним, что в ноябре 2022 года администрация президента США Джо Байдена запретила продажу нового телекоммуникационного оборудования от китайских Huawei Technologies и ZTE, поскольку оно представляет "неприемлемый риск" для национальной безопасности США.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий использовать в Соединенных Штатах оборудование китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE.

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