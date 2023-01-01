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В Німеччині планують визнати деякі українські дипломи: що відомо

Фото: в Німеччині планують визнати деякі українські дипломи (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Міністр сім’ї Німеччині Ліза Паус закликає уряд полегшити освітянам з України працевлаштування в Німеччині, зокрема, почати з визнання українського диплома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Oldenburger Onlinezeitung.

Міністр вважає за необхідне прискорити інтеграцію українських біженців із дипломом вихователя дитячого садка в ринок праці Німеччини.

"Не можна допускати, щоб українські висококваліфіковані виховательки та вихователі працювали в німецьких дитсадках як формально некваліфіковані співробітники через те, що тут не визнають їхні дипломи. Необхідно виправити цю ситуацію"

Паус наголосила, що наразі дошкільним установам Німеччини гостро бракує фахівців, а визнання українського диплома значно спростило б цю проблему. Крім того, вона зауважила, що українським біженцям треба забезпечити можливість вивчення мови.

Нагадаємо, в 2023 році Німеччина збільшила соціальні виплати для біженців з України.

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