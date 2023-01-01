В Германии планируют признать некоторые украинские дипломы: что известно

Министр считает необходимым ускорить интеграцию украинских беженцев с дипломом воспитателя детского сада в рынок труда Германии.

"Нельзя допускать, чтобы украинские высококвалифицированные воспитательницы и воспитатели работали в немецких детсадах как формально неквалифицированные сотрудники из-за того, что здесь не признают их дипломы. Необходимо исправить эту ситуацию",

Паус подчеркнула, что дошкольным учреждениям Германии остро не хватает специалистов, а признание украинского диплома значительно упростило бы эту проблему. Кроме того, она отметила, что украинским беженцам нужно обеспечить возможность изучения языка.