У Німеччині планують повернути обов'язковий призов до армії

Як повідомляє видання, у планах міністра повернути військову службу до осені 2025 року, коли заплановані федеральні вибори. Ініціатива покликана "зробити масштабований, адаптований до загроз внесок у національну стійкість".

Зазначається, що Пісторіус має намір ухвалити рішення про обов'язкову військову службу впродовж цього законодавчого періоду.

До того ж під час поїздки до країн Скандинавії 5 березня глава Міноборони Німеччини планує дізнатися більше про модель військової повинності у Швеції.

Обов'язкову військову службу у Швеції повернули з 2017 року, але в іншій формі, ніж раніше в Німеччині (у 2011 році ФРН призупинила обов'язковий військовий призов та перейшла на професійні війська).

Як зазначає видання, останніми роками шведська влада змогла набрати достатньо добровольців для Збройних сил.

Однак точна реалізація цієї моделі в Німеччині навряд чи можлива. У Швеції в армію призивають близько десяти відсотків учнів. А для Німеччини це означало б, що Бундесверу доведеться щорічно навчати 40 тисяч військовослужбовців. Для цього у військах не вистачає казарм та інструкторів.

Ще однією проблемою, пов'язаною із відновленням обов'язкової військової служби, є питання справедливості. У Німеччині під час обов'язкової військової служби Конституційний суд ухвалив, що слід закликати "якомога більше призовників".