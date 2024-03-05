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В Германии планируют вернуть обязательный призыв в армию

Фото: в Германии планируют вернуть обязательный призыв в армию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Германии предложили вернуть обязательный призыв в армию. Министр обороны Борис Писториус поручил до 1 апреля разработать модель военной службы, которая должна содействовать устойчивости страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Как сообщает издание, в планах министра вернуть военную службу к осени 2025 года, когда запланированы федеральные выборы. Инициатива призвана "внести масштабированный, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость".

Отмечается, что Писториус намерен принять решение об обязательной военной службе в течение этого законодательного периода.

К тому же, во время поездки в страны Скандинавии 5 марта глава Минобороны Германии планирует узнать больше о модели воинской повинности в Швеции.

Обязательную военную службу в Швеции вернули с 2017 года, но в другой форме, чем в Германии (в 2011 году ФРГ приостановила обязательный военный призыв и перешла на профессиональные войска).

Как отмечает издание, в последние годы шведские власти смогли набрать достаточно добровольцев для Вооруженных сил.

Однако точная реализация этой модели в Германии вряд ли возможна. В Швеции в армию призывают около десяти процентов учащихся. А для Германии это означало бы, что Бундесверу придется ежегодно обучать 40 тысяч военнослужащих. Для этого в войсках не хватает казарм и инструкторов.

Еще одной проблемой, связанной с восстановлением обязательной военной службы, есть вопросы справедливости. В Германии во время обязательной военной службы Конституционный суд постановил, что следует призвать "как можно больше призывников".

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Призыв в армию