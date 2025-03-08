В Германии партии ХДС и СДПГ предварительно договорились о коалиции

Партия "Христианско-демократический союз" и Социал-демократическая партия Германии согласовали рамочный документ для дальнейших переговоров о формировании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий еженедельник Der Spiegel .

Менее чем через две недели после досрочных выборов в Бундестаг партии ХДС и СДПГ согласовали 11-страничный документ, в котором обобщенно зафиксировали намерения по поводу ключевых сфер политики будущего совместного правительства.

Документ, который является основой для дальнейших коалиционных переговоров, касается среди прочего миграции, так называемого долгового тормоза, обороны и налоговой реформы. В документе уже даже зафиксировали будущие меры для реализации поставленных целей.

Переговоры о коалиции начнутся уже на следующей неделе. Лидер партии ХДС, которая получила наибольшую поддержку на выборах, Фридрих Мерц планирует создать коалицию до Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля.