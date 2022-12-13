У Німеччині назвали кількість людей, хто брав участь у плануванні державного заколоту

За даними МВС країни, загалом ці політичні групи налічують близько 23 тисяч осіб, проте їх не можна назвати єдиним рухом, і не всі вони можуть вважатися екстремістськими.

"Між "Громадянами Рейху" (Reichsbürger) та "Самоуправлінням" (Selbstverwalter), а також усередині самих цих груп існують ідейні та інші розбіжності, їхні члени часто керуються теоріями змови, які суперечать одна одній. У результаті до правого екстремізму можна віднести лише невелику частину їхніх прибічників", - йдеться у повідомленні міністерства.

Однак, за інформацією МВС, чисельність двох рухів все одне значна - 23 тисячі осіб, хоча дослідження і показало, що лише 1250 з них належать до правоекстремістських фракцій. Крім того, згідно з проведеними слідчими діями, німецькі поліцейські дійшли висновку, що до застосування насильства як способу досягнення мети схильні приблизно 2100 осіб, а у 500 осіб виявили легально придбану зброю.

На думку аналітиків силових структур, все ж таки влада має "дуже серйозно сприймати загрозу, яку становлять ці люди", оскільки вони, як, наприклад, організація "Рейхсбюргер", заперечують існування сучасної Німеччини як держави, у тому числі її правової системи.

"Як повідомлялося на засіданнях профільних комітетів Бундестагу, слідчі виявили сотні "зобов'язань про нерозголошення", підписані членами угруповання "Рейхсбюргер". Угруповання планувало, як стверджує контррозвідка, створити 286 озброєних груп, які мали "відповідати за внутрішню безпеку" по всій країні та проводити "зачистки", не зупиняючись навіть перед убивством", - йдеться у повідомленні МВС країни.